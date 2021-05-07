Головченко: Беларусь никогда не встанет на колени

Беларусь никогда не встанет на колени. Об этом заявил журналистам Премьер-министр Роман Головченко после возложения цветов на Военном кладбище в Минске. По словам руководителя Правительства, на нашу страну продолжает оказываться давление со стороны Запада.
– История ничему не учит, но жестоко наказывает за незнание уроков. Эта фраза, которая была сказана достаточно давно, применима и к нашей текущей ситуации. Мы хотели бы навсегда забыть страдания, жертвы и ужасы той войны и навсегда перевернуть эту страницу, но, к сожалению, приходится все чаще обращаться к тем урокам. Мы помним, как на заре нашей независимости в 1994 году западные страны и США гарантировали Республике Беларусь защиту ее суверенитета, отсутствие давления, экономического принуждения. Но не успели высохнуть чернила на этом документе, как мы столкнулись с тем самым давлением, от которого нас обещали оградить. Нападки на нашу страну не прекращались в течение всего этого времени.
Роман Головченко отметил, что не всем нравится свобода, независимость и суверенитет нашей страны.
– И то, что мы сами принимаем решения на своей земле и действуем исходя из интересов развития нашей страны и народа. И чем дальше мы идем по пути построения независимости, тем изощреннее и жестче становятся эти методы. Находясь сегодня здесь, в этом святом месте, и вспоминая то, через что пришлось пройти нашим предкам, нашим дедам и прадедам, мы отвечаем тем, кто пытается на нас давить: Беларусь никогда не встанет на колени. Точно так же, как мы не встали на колени перед самой страшной войной всей мировой истории.
Говоря о том, почему Военное кладбище в Минске было выбрано в качестве места возложения цветов, Премьер-министр отметил:
– Здесь захоронены воины, погибшие при освобождении Минска от немецко-фашистских захватчиков. Когда-то это было военное кладбище, на котором также нашли последний приют воины российской армии, умершие в военном госпитале. Здесь на ум приходят слова Высоцкого, который сказал: "Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче – гранитные плиты, здесь нет ни одной персональной судьбы – все судьбы в единую слиты". На этом кладбище похоронены Герои Советского Союза Борис Окрестин и Борис Михайлов.
Также Роман Головченко отметил роль, которую играют поисковые организации, занимающиеся увековечиванием памяти павших героев.
– Они делают все, чтобы ни один герой войны не остался безымянным. И этот пример может быть хорошей основой для патриотического воспитания нашей молодежи. Мы не можем забыть о прошлом. У нации, которая не помнит прошлого, нет будущего. Поэтому нам предстоит еще открыть много неизвестных страниц. Многому мы не придавали значения. Сейчас раскрываются архивы, и узнаем все новую и новую информацию о том, как вели себя разные люди в это тяжелое время. Героизма было много, но сейчас приходится говорить и о предательствах, изменах. Мы должны все это знать и должны дать этому оценку для того, чтобы это никогда не повторилось.
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Головченко: Беларусь никогда не встанет на колени
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