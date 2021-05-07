Головченко: Беларусь никогда не встанет на колени

Роман Головченко отметил, что не всем нравится свобода, независимость и суверенитет нашей страны.Говоря о том, почему Военное кладбище в Минске было выбрано в качестве места возложения цветов, Премьер-министр отметил:Также Роман Головченко отметил роль, которую играют поисковые организации, занимающиеся увековечиванием памяти павших героев.