Головченко: Беларусь как индустриальная страна обладает развитым машиностроением

- отметил Премьер-министр.В поздравлении отмечено, что на предприятиях машиностроительного комплекса формируется значительная доля валового внутреннего продукта, что напрямую влияет на рост национального благосостояния. Белорусская продукция марки ”БелАЗ“, ”Гомсельмаш“, ”МАЗ“, ”Беларус“ сегодня работает на разных континентах. Во многих странах мира знают современную технику ”Горизонт“, ”Атлант“, ”Витязь“, ”БелОМО“. Взятый машиностроителями курс на создание конкурентной и востребованной технической продукции свидетельствует об интеллектуальном и производственном потенциале отечественной промышленности.- говорится в поздравлении.Руководитель белорусского Правительства выразил уверенность, что продолжая славные традиции, машиностроители и впредь будут успешно решать поставленные перед ними социально-экономические задачи, повышать авторитет Беларуси на мировой арене. Роман Головченко пожелал доброго здоровья, счастья и новых трудовых свершений.