Головченко: Беларусь и Россия обязаны выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации

Премьер-министр Роман Головченко провел встречу с делегацией из России во главе с заместителем председателя правительства Юрием Борисовым. Стороны обсудили вопросы кооперации в научно-технической, промышленной сферах. По оценке Романа Головченко, экономики Беларуси и России начинают восстанавливаться после шоков, которые были связаны с коронавирусной инфекцией.
– В условиях жесткой конкуренции и введения разными странами политических, экономических ограничительных мер мы уверены, что именно сотрудничество и промышленная кооперация будут тем фундаментом, на котором нам предстоит дальше развивать взаимодействие. И реалии таковы, что мы обязаны, на мой взгляд, выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации.
По мнению Премьер-министра, в ближайшее время необходимо принять решение по совместному белорусско-российскому проекту по созданию аппарата дистанционного зондирования Земли. Белорусские и российские предприятия обладают достаточной материально-технической базой и потенциалом, которые позволяют вести совместные разработки в радиоэлектронной промышленности. Также Роман Головченко обратил внимание на необходимость создания равных конкурентных условий, снятия барьеров, чтобы предприятия могли теснее сотрудничать.
В свою очередь Юрий Борисов считает важным запуск новых промышленных проектов с Беларусью.
– У нас есть возможность еще более глубоко интегрировать наши экономики и найти дополнительные точки роста промышленности. Считаю крайне важным способствовать запуску новых проектов, при этом уделять особое внимание созданию максимально благоприятных и комфортных условий для бизнеса наших стран.
По его словам, Беларусь – стратегический партнер и союзник России, страны успешно взаимодействуют в рамках Союзного государства и ЕАЭС.
– Вместе с тем Россия заинтересована в дальнейшем углубленном развитии отношений в торгово-экономической и инвестиционной сфере, реализации взаимовыгодных проектов и программ.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: Беларусь и Россия обязаны выходить на новый уровень промышленной и научно-технической кооперации
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