Головченко: Беларусь готова активно наращивать сотрудничество с ШОС

Беларусь готова активно наращивать сотрудничество с ШОС. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время выступления на заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества, которое проходит в формате видеоконференции. Руководитель Правительства подчеркнул, что ШОС – крупнейшая региональная организация, объединяющая практически половину жителей планеты.



– Мы открыты ко всем конструктивным и взаимовыгодным инициативам. В том числе озвученным сегодня. И заинтересованы в их скорейшей реализации на практике.



Роман Головченко также заявил, что в 2020 году мир столкнулся с пандемией коронавируса нового типа, которая обнажила внутренние проблемы. По его словам, в ходе борьбы с вирусом ни одна страна в мире не смогла продемонстрировать свою полную готовность к новому вызову.



– При этом отдельные страны и международные финансовые организации активно политизировали коронавирус, используя его распространение для получения сиюминутных выгод и увязывая помощь с выполнением политических условий. В борьбе с пандемией Беларусь пошла своим путем. И как показало время, наш выбор доказал свою эффективность. Мы рады услышать о принятии в рамках ШОС плана действий по борьбе с эпидемией. Беларусь готова активно участвовать в реализации этого документа и поделиться имеющимся опытом.



Премьер-министр также заявил, что пандемия COVID-19 существенно замедлила мировую экономику. И остро стоит вопрос о продовольственной безопасности. Он напомнил, что качество белорусской продукции давно известно во всех странах ШОС. И заверил, что наша страна готова подключиться к программе продовольственной безопасности ШОС.



– Мы готовы подключиться к программе продовольственной безопасности ШОС и способствовать ее развитию. Все большее значение приобретает сотрудничество в области транспортных перевозок, увеличение скорости движения товаров. Время сейчас является самым ценным ресурсом. Беларусь начала использовать спутниковые навигационные пломбы, которые позволяют исключить излишние пограничные формальности и ускорить движение грузов в рамках национальных и евразийских перевозок. Предлагаю изучить и применить успешный опыт Беларуси и объединить усилия для совместной реализации данного проекта в рамках всех государств ШОС.