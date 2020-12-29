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Головченко: Беларусь договорилась по нефти и газу на выгодных для себя условиях

Беларусь договорилась с Россией по поставкам нефти и газа на 2021 год на выгодных для себя условиях, заявил журналистам Премьер-министр Роман Головченко во время посещения ОАО "Беларуськалий", передает БЕЛТА.

Фото из архива БЕЛТА

"Как всегда, переговоры любого рода сопровождаются определенным торгом относительно условий. Но в принципе все закончилось для Беларуси на хороших, выгодных условиях", – сказал Роман Головченко.

Что касается договоренностей по газу, то Премьер-министр назвал цену для Беларуси очень комфортной, уточнив, что она сохранилась практически на уровне 2020 года. "Если говорить о текущем уровне цен на мировых спотовых рынках, то Беларусь покупает газ практически в два раза дешевле по сравнению со складывающимися мировыми ценами", – добавил он.

Беларусь – это второй крупнейший европейский покупатель природного газа у "Газпрома". "Поэтому вполне естественно, что для крупного покупателя существует специальная цена. Это во всех сферах бизнеса нормальное явление", – сказал Роман Головченко.

Глава Правительства проинформировал, что по нефти со всеми крупными поставщиками контракты подписаны. "Буквально несколько еще осталось не очень крупных поставщиков, это чисто технические вопросы", – пояснил он.

"Поэтому абсолютно спокойно и, как мы считаем, на выгодных для Беларуси условиях по поставкам энергоносителей мы входим в 2021 год", – резюмировал Роман Головченко.

Отвечая на вопрос о межбюджетном трансферте при расчетах за российскую нефть, Премьер-министр отметил, что этот механизм был частью более широкого пакета договоренностей и его продление не предусматривалось на 2021 год.

"Межбюджетный трансферт был разовой акцией, если так можно ее назвать. Ее продление не предусматривалось на будущие годы. В принципе, мы хотим уходить от любого рода трансферов в межгосударственных отношениях. Это не очень рыночный инструмент", – сказал он.
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