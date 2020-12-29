Головченко: Беларусь договорилась по нефти и газу на выгодных для себя условиях

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– сказал Роман Головченко.Что касается договоренностей по газу, то Премьер-министр назвал цену для Беларуси очень комфортной, уточнив, что она сохранилась практически на уровне 2020 года.– добавил он.Беларусь – это второй крупнейший европейский покупатель природного газа у "Газпрома".– сказал Роман Головченко.Глава Правительства проинформировал, что по нефти со всеми крупными поставщиками контракты подписаны.– пояснил он.– резюмировал Роман Головченко.Отвечая на вопрос о межбюджетном трансферте при расчетах за российскую нефть, Премьер-министр отметил, что этот механизм был частью более широкого пакета договоренностей и его продление не предусматривалось на 2021 год.сказал он.