Премьер-министр Беларуси Роман Головченко 26–28 июня направится с рабочим визитом в Казахстан. Об этом сообщает БЕЛТА.
Согласно информации пресс-службы Правительства, во время визита Роман Головченко встретится с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. Кроме того, состоятся переговоры с Премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым в расширенном составе. Также запланировано подписание двусторонних документов.
Премьер-министр Беларуси направится в некоторые предприятия в Казахстане, посетит ТОО "СарыаркаАвтоПром", АО "Агромаш-холдингKZ", ТОО "Композит Групп Казахстан", АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", завод ModeX. Вместе с тем Роман Головченко планирует побывать в международном финансовом центре "Астана" и Национальном музее Казахстана.
Фото: БЕЛТА
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Головченко 26–28 июня посетит с рабочим визитом Казахстан
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