Голографическая керамика и бриллианты: Boucheron выпустил новую капсульную коллекцию

Французский ювелирный дом Boucheron показал новую капсулу. Что в ней представлено – рассказываем и показываем в нашем материале.
Для создания коллекции креативный директор бренда Клэр Шаун переработала знаковые украшения из линий Quatre и Jack de Boucheron.
В линейку вошли браслеты, кольцо, броши-«шипы», часы с корпусом из стали. Украшения выполнены из белого, желтого или розового золота с элементами из голографической керамики и бриллиантами.
Коллекция получила название Holographiqueи уже представлена на сайте бренда.
Фото: boucheron.com