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Голографическая керамика и бриллианты: Boucheron выпустил новую капсульную коллекцию

Французский ювелирный дом Boucheron показал новую капсулу. Что в ней представлено – рассказываем и показываем в нашем материале. 


Для создания коллекции креативный директор бренда Клэр Шаун переработала знаковые украшения из линий Quatre и Jack de Boucheron. 


В линейку вошли браслеты, кольцо, броши-«шипы», часы с корпусом из стали. Украшения выполнены из белого, желтого или розового золота с элементами из голографической керамики и бриллиантами. 

Коллекция получила название Holographiqueи уже представлена на сайте бренда. 




Фото: boucheron.com
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