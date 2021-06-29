Юная китаянка решила утолить голод лапшой и заказала ее на дом. Правда, трехлетняя девочка немного ошиблась в цифрах и вместо одной порции выбрала 100, пишет Lenta.ru.
Заказ китаянка сделала с телефона отца. Тот был в шоке, когда курьер привез 100 упаковок лапши и сначала подумал, что дочь победила в каком-то розыгрыше. Все стало на свои места, когда он проверил смартфон – оказалось, ребенок случайно нажал два лишних ноля. На вопрос, зачем она заказала так много лапши, девочка ответила, что была голодна.
Ее отец отнесся к произошедшему с юмором и порадовался, что лишних нолей оказалось всего два. Излишки еды мужчина раздал местным уборщикам.
Фото: pixabay.com
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Голодная трехлетняя девочка случайно заказала доставку 100 порций лапши
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мнение
Сергей МИХОВИЧ
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