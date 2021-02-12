Голиков: ВНС должно быть диалоговой площадкой для удовлетворения общественных запросов

Всебелорусское народное собрание не должно превратиться в арену для битвы между представителями различных политических взглядов, убежден брестский блогер Алексей Голиков. Свое мнение он выразил в ходе своего выступления во Дворце Республики в пятницу, сообщает корреспондент sb.by.
– Мне приходилось слышать мнение о юридической и смысловой сомнительности Всебелорусского народного собрания, – сказал он. – О том, что данное собрание является фарсом не народных, а назначенных депутатов. О том, что собрание не является диалогом и инструментом для достижения согласия и единения белорусского народа, действующей власти и беглой оппозиции. Что на собрании все голосуют только за, а иное – оппозиционное или альтернативное мнение – не представлено. Мне же Всебелорусское народное собрание видится именно диалоговой площадкой. Правда, не между противоборствующими политическими субъектами – площадкой для диалога между народным запросом белорусов и приоритетами выбора. Для удовлетворения того самого общественного запроса.
Алексей Голиков, по его словам, для себя определился: не поддержать Президента и его позицию – это сначала предать весь белорусский народ, а потом – государство и Президента.
– Убежден: подавляющее большинство присутствующих разделяют позицию Президента, – подчеркнул блогер. – Но просто разделять мало, нужно действовать. Спокойно, действенно и эффективно. Глубоко убежден в силе слова: «Вначале было слово...» Исходя из этого, считаю необходимым наращивать в средствах массовой информации и коммуникации распространение взглядов и приоритетов, изложенных Президентом в докладе (на VI Всебелорусском народном собрании. — Прим. ред.). В их основе – христианские ценности. Президент велосипед не изобрел. Он призвал задуматься и (скажу народной поговоркой) не лезть поперек батьки в пекло. Хотя дорогу он не преградил: право выбора сломать голову остается у каждого. Главное, чтобы это была его голова, а не голова ближнего.
Фото: БЕЛТА
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Голиков: ВНС должно быть диалоговой площадкой для удовлетворения общественных запросов
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