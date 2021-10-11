Гол Месси помог сборной Аргентины разгромить уругвайцев в матче квалификации ЧМ

Хозяева поля имели преимущество, превзошли соперника по всем основным статистическим показателям (владение мячом – 62% на 38%, удары – 23:10, в створ ворот – 10:6, угловые – 3:1) и количеству созданных у чужих владений опасных моментов – и, главное, хорошо проявили себя в реализации.Капитан аргентинской сборной Лионель Месси, забив свой 80-й мяч в составе национальной сборной, открыл счет на 38-й минуте. А Родриго Де Паул (44-я минута) и Лаутаро Мартинес (62) закрепили преимущество «альбиселесте».Хотя бы сократить разницу в счете команда Уругвачя, на острие атак которой действовал звездный форвард мадридского «Атлетико» Луис Суарес, не смогла.Остальные матчи тура принесли такие результаты: Боливия – Перу – 1:0, Венесуэла – Эквадор – 2:1, Колумбия – Бразилия – 0:0, Чили – Парагвай – 2:0.Турнирная таблица выглядит следующим образом: 1. Бразилия – 28 очков (10 игр), 2. Аргентина – 22 (10), 3. Эквадор – 16 (11), 4. Уругвай – 16 (11), 5. Колумбия – 15 (11), 6. Парагвай – 12 (11), 7. Перу – 11 (11), 8. Чили – 10 (11), 9. Боливия – 9 (11), 10. Венесуэла – 7 (11).По ходу отборочного турнира в Южной Америке каждая сборная сыграет с каждой дома и в гостях, то есть проведет по 18 матчей. Четыре лучшие дружины получат прямые путевки в финальную стадию ЧМ, а команда, которая финиширует пятой, сыграет с межконтинентальном плей-офф.