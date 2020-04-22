Гол футболиста «Руха» признан лучшим в 5-м туре чемпионата Беларуси

Гол футболиста брестского «Руха» Павла Седько в ворота «Минска» (1:0) по итогам голосования, которое проводила АБФФ, признан лучшим в пятом туре чемпионата Беларуси.

22-летний хавбек отличился результативным выстрелом на 47-й минуте игры, чем принес победу своей команде.

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Ранее АБФФ огласила символическую сборную прошедшего тура, в которую также попал Седько, и назвала лучшего игрока.

Шестой тур Высшей лиги стартует в пятницу, 24 апреля, матчем между «Смолевичами» и минским «Динамо». Встреча начнется в 18.00. К слову, сегодня столичный клуб официально возглавил Леонид Кучук.