Годовые торги древесиной в заготовленном виде ресурса 2022 года стартуют завтра – по новым правилам

24–26 ноября на Белорусской универсальной товарной бирже состоятся годовые торги древесиной в заготовленном виде ресурса следующего года. Пройдут они по новым правилам.

В частности, торги будут делиться по потребительским секциям. Так что тем, кто занят производством плит и оцилиндровкой, теперь не придется конкурировать между собой. Всего запланированы четыре секции. Например, по реализации кругляка для высококачественной пилопродукции и хвойной фанеры. Во второй секции предложат кругляк для оцилиндрованной и окоренной продукции. Отдельно выставят сырье для выпуска плит МДФ и ОСБ, а также для получения плит ДСП и ДВП. Завершатся торги продажей пиловочника твердолиственных пород, еловых балансов и фанерного бревна. Время проведения можно уточнить на сайте биржи или Минлесхоза. Ограничений по допуску на ту или иную сессию нет.

Второе нововведение касается штрафов. Так, при нарушении условий договора будет применяться денежное наказание в размере 10 процентов от невыполненных обязательств. Если этот случай послужил основанием для расторжения договора или одностороннего отказа от его исполнения, штраф составит 10 процентов от суммы уже биржевой сделки. При этом устанавливается максимум общего размера штрафов за неисполнение обязательств по договору – 10 процентов от суммы сделки. Санкции будут касаться как покупателей, так и продавцов.

Инициатор новшеств – Минлесхоз. В ведомстве считают:

– Разделение годовой торговой сессии на секции позволит потенциальным покупателям приобрести свое сырье по качественным характеристикам и сформировать реальную рыночную цену в зависимости от качества круглых лесоматериалов. А введение штрафных санкций позволит дисциплинировать рынок, защитить добросовестных участников торгов и стабилизировать цены.

druk@sb.by