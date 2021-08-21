Годовщина автопробега «За единую Беларусь» - смотрите, как это было

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21 августа 2021 года исполнился ровно год со дня первого патриотического автопробега «За единую Беларусь». В честь годовщины объединение «Патриоты Беларуси» вновь организовали яркое символичное мероприятие. Участники автопробега проехали по тому же маршруту, что и год назад. Колонна автомобилей с государственными флагами проехала по главным проспектам столицы и финишировала на Кургане Славы. За прошедший год патриотические мероприятия сыграли важнейшую роль в информационной борьбе. Автопробеги помогли объединить единомышленников и настоящих патриотов своей Родины.