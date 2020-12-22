Вечером 14 декабря в больницу обратилась 26-летняя жительница Столинского района, рассказавшая о смерти своего годовалого сына. Прибывшие медики констатировали смерть ребенка и сообщили об этом в правоохранительные органы.
Фото: СК
С учетом результатов, которые были получены экспертами Государственного комитета судебных экспертиз при проведении судебно-медицинской экспертизы, было установлено, что смерть малыша может носить криминальный характер.
По факту заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 139 Уголовного кодекса (убийство заведомо малолетнего лица, находящегося в беспомощном состоянии).
К подозреваемому, 23-летнему сожителю матери ребенка, применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства инцидента устанавливаются, информирует Telegram-канал Следственного комитета.
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Годовалый ребенок умер в Столинском районе
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