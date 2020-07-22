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  2. Годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа в Минске

Годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа в Минске

Годовалый ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже в столице, сообщили в Telegram-канале Следственного комитета.

– По предварительным данным, в среду вечером годовалая девочка была одна в комнате. Она залезла на кресло, а затем на подоконник, открыла створку окна, оперлась о москитную сетку и выпала с высоты четвертого этажа. Ее мать в это время была в кухне, – говорится в сообщении СК.

   


Сейчас малышку отвезли в учреждение здравоохранения для обследования. 

Следователи трудятся на месте инцидента, проводят осмотр и опрашивают свидетелей.

В Следственном комитете в очередной раз напоминают родителям о том, что нельзя оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткий промежуток времени.  Нужно помнить, что москитные сетки на окнах не способны предотвратить выпадение детей. Для этих целей рекомендуется оснастить окна специальными блокирующими устройствами.

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