Годовалая девочка выпала из окна четвертого этажа в Минске

говорится в сообщении СК.Сейчас малышку отвезли в учреждение здравоохранения для обследования.Следователи трудятся на месте инцидента, проводят осмотр и опрашивают свидетелей.В Следственном комитете в очередной раз напоминают родителям о том, что нельзя оставлять маленьких детей без присмотра даже на короткий промежуток времени. Нужно помнить, что москитные сетки на окнах не способны предотвратить выпадение детей. Для этих целей рекомендуется оснастить окна специальными блокирующими устройствами.