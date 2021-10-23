GMC представил обновленный пикап Sierra 1500

GMC Sierra 1500 делит платформу, узлы и агрегаты с Chevrolet Silverado, который недавно тоже пережил обновление.Внешне рестайлинговое транспортное средство можно отличить от дореформенного по обновленной оптике, дизайн которой привели в соответствие с иными моделями марки и дополнили анимированными поворотниками. Анимация освещения работает при приближении к автомобилю, запуске и выходе из него. Кроме того, Sierra получила другие бамперы и модернизированную решетку радиатора, а за доплату можно приобрести более вместительную грузовую платформу повышенной прочности из углепластика и задний борт MultiPro, особенностью которого является встроенная откидная секция.В гамме появилась версия повышенной проходимости AT4X, более продвинутая, чем AT4. На вершине оказалось исполнение Denali Ultimate с более роскошной отделкой, чем в обычном исполнении Denali.Как и прежде, Sierra предложат с однорядной кабиной и в двух вариантах двухрядной. Передний диван может быть как двух-, так и трехместным.В модели заметно обновили интерьер: теперь он перекликается с внедорожником Yukon и не похож на салон собрата Chevrolet Silverado. В интерьере изменились расположение и форма дефлекторов вентиляции, переработана центральная консоль, появился широкоформатный 13,4-дюймовый дисплей информационно-развлекательного комплекса.В оснащение комплектации AT4X вошел интерьер с премиальной кожей, белой окантовкой и красной строчкой, отделка из темного ясеня, передние сиденья с восемью электрическими регулировками и массажем, проекционный экран на 15 дюймов, электропривод люка и заднего сдвижного стекла, аудиосистема Bose Premium с 12 динамиками. Все транспортные средства, кроме исполнения Pro, получили сервисы Google. Беспроводную связь Apple CarPlay и Android Auto можно дополнить помощником Amazon Alexa.На вершине гаммы появилась новая версия Denali Ultimate, которая роскошнее комплектации Denali. Такой пикап имеет хромированную решетку, 22-дюймовые диски и черный хромированный GMC на заднем борту. В салоне есть дерево с открытыми порами, кожа на приборной панели, сиденьях, крышке консоли и дверях, а также замша на потолке и стойках.GMC Sierra, как и любой современный автомобиль, позволяет собирать информацию о его местоположении и мгновенной скорости, а также анализировать данные системы самодиагностики. На основе этих сведений можно сделать вывод, например, о стиле езды водителя или режиме его перемещений.Исполнение AT4X оснащается мотором V8 6.2 (426 л.с., 623 Нм), работающем в связке с десятиступенчатым «автоматом». Из моторной линейки исключили бензиновый атмосферный агрегат V6 объемом 4,3 литра. Базовым двигателем останется 2,7-литровая «турбочетверка», которой при прежней мощности в 314 лошадиных сил увеличили крутящий момент на 20 процентов, до 569 Нм. Пару ей составляет восьмидиапазонный автомат. Также в гамму двигателей входят прежние атмосферные «восьмерки» объемом 5,3 литра (360 сил и 519 Нм момента). Сохранился и рядный шестицилиндровый турбодизель 3.0 (281 сил, 623 Нм момента). Все два агрегата сочетаются с десятиступенчатой автоматической коробкой передач.Фото: скриншот видео