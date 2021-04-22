"Глупость несусветная" – Лукашенко о предложениях в Украине перенести переговорную площадку по Донбассу

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента РФ

Александр Лукашенко напомнил, что изначально с просьбой организовать в Беларуси переговорную площадку к нему обратились Президент России Владимир Путин, Президент Украины – в те годы Петр Порошенко.Президент Беларуси добавил: если президенты России и Украины, другие вовлеченные в процесс примут соответствующее решение, то, конечно, группа будет работать в другом месте.– отметил Александр Лукашенко.Владимир Путин на этот счет сказал:– добавил в продолжение темы Александр Лукашенко.