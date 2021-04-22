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"Глупость несусветная" – Лукашенко о предложениях в Украине перенести переговорную площадку по Донбассу

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Кремле прокомментировал предложения в Украине перенести из Минска переговорную площадку трехсторонней контактной группы по Донбассу, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента РФ

Александр Лукашенко напомнил, что изначально с просьбой организовать в Беларуси переговорную площадку к нему обратились Президент России Владимир Путин, Президент Украины – в те годы Петр Порошенко. "Все, кто присутствовали тогда, обратились ко мне: надо организовать. Я взял под козырек. Если сегодня не нравится, пожалуйста, можно выбрать любую другую страну, – отметил Глава государства. – Но надо иметь в виду, что здесь должен быть консенсус тех, кто когда-то предлагал (сторон на переговорах. – Прим. БЕЛТА)".

Президент Беларуси добавил: если президенты России и Украины, другие вовлеченные в процесс примут соответствующее решение, то, конечно, группа будет работать в другом месте.

"А вообще, у нас говорят так: баба с возу – коню легче. Поэтому ради бога. Мы же особо не переживаем по поводу этих заявлений. Хотя они заявили, а потом уже опровергли эти заявления. Якобы Президент отказался даже обсуждать эту проблему. Глупость несусветная. Что тут обсуждать..." – отметил Александр Лукашенко.

Владимир Путин на этот счет сказал: "Беларусь просто предоставила нам площадку и вообще не вмешивается в этот процесс. Никак. Просто создала условия для работы тем, кто хочет искать пути решения проблемы. Если кто-то не хочет этим заниматься, тогда, конечно, причины не работать в этой, на мой взгляд, очень важной сфере всегда можно найти. Похоже, что это – поиск таких причин, чтобы уклониться от обсуждения проблемы Донбасса".

"И похоронить минские соглашения", – добавил в продолжение темы Александр Лукашенко.
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