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Глубокский район в преддверии нового этапа развития

Мощным стимулом для развития Глубокского района в ближайшем будущем должны стать областные «Дажынкі», намеченные на 2022 год.

Будут ли меняться экзамены за курс базовой школы? Как поскорее присвоить категорию молодому учителю? Как вести себя педагогу в социальных сетях? Эти и другие вопросы стали предметом обсуждения на встрече председателя Палаты представителей Национального собрания Владимира Андрейченко и министра образования Игоря Карпенко с педагогическим активом Глубокского района. Речь во время визита зашла и о перспективах развития этого региона.

Чтобы учебный процесс в районе проходил с использованием современных технологий, высокие гости приехали в Глубокое с подарками. Для местной СШ № 3, где, к слову, с помощью Всемирного банка развития планируется провести серьезный ремонт, они привезли сертификат на приобретение нового кабинета биологии. А районному отделу образования вручили сертификаты на шесть компьютерных классов и пять мультибордов. Четыре из них получат прописку в Прозорокской, Дерковщинской, Залесской средних школах, а также в Шуневской базовой. А вот Глубокский государственный профессиональный лицей, по словам Игоря Карпенко, сенсорную панель получил благодаря программе, поддержанной Президентом:

– Глава государства одобрил изменения, которые в течение 2021–2022 годов позволят получать мультиборды не только учреждениям общего и среднего образования, но и детским садам, учреждениям дополнительного образования… Глубокский лицей – первая ласточка.

Владимир Андрейченко и Игорь Карпенко в ходе визита в Глубокое также посетили ресурсный центр цифрового образования районной гимназии, которая находится под одной крышей с СШ № 3. Общее количество учеников в этих учебных заведениях превышает тысячу человек. Также председатель Палаты представителей отметил позитивные изменения, которые за последние годы произошли в городе:

– Модернизированы мясо- и молочно-консервный комбинаты, построен детский сад, улучшилось качество стоматологических услуг. Сегодня мы открыли обновленный терапевтический корпус центральной районной больницы. В будущем социальная направленность бюджета сохранится. К примеру, к концу пятилетки планируется обеспечить зарплату педагогическим работникам на уровне 100–106 процентов от средней зарплаты по стране. Также мы должны поработать над выравниванием социально-экономического развития районов. За основу возьмем указ, который Президент подписал по Оршанскому району. Для привлечения инвесторов в особо отстающие регионы рассмотрим возможность существенного уменьшения для них тарифов на электроэнергию сроком на десять лет.

Мощным стимулом для развития Глубокского района, считает Владимир Андрейченко, станут областные «Дажынкі», намеченные на 2022 год. Кроме того, достигнута договоренность, что года через три в райцентре построят новую школу.

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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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