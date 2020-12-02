Риск для здоровья больных с COVID-19 представляет не время суток, а конкретное состояние во сне. Так считает заведующий центром анестезиологии и реаниматологии Валерий Субботин, сообщает Lenta.ru.
Врач заявил, что у некоторых больных во время глубокого сна могут появляться различные физиологические изменения, вплоть до остановки дыхания. В группе риска находятся люди с хронической обструктивной болезнью легких или избыточной массой тела.
Специалист обратил внимание на то, что медики оперативно обнаруживают названные заболевания и назначают лечение, учитывая их. По словам Валерия Субботина, именно по этой причине пациенты с коронавирусом могут не беспокоиться о возникновении каких-либо нарушений во время ночного сна.
Фото: pixabay.com
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Глубокий сон может привести к остановке дыхания у определенной категории пациентов с COVID-19 – врач
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