В следующем месяце белая полоса ждет представителей трех знаков зодиака. Об этом сообщает МК.ru.
Чья жизнь станет лучше в июле, рассказал российский астролог Павел Глоба.
Овен
Июль для Овнов будет связан с выгодными предложениями, от которых точно не стоит отказываться. Звезды уверены: рисковать и не поддаваться никаким сомнениям. Поступающие предложения могут стать подарком судьбы, помощником в реализации всех планов и желаний. Овнов ждет успех и в личной жизни, возможны самые смелые изменения и сюрпризы. Но представителям этого знака не стоит забывать о здоровье: стрессы могут сделать свое дело. Рекомендуется быть осторожными.
Близнецы
Близнецы в июле могут ощутить тотальную неуверенность в себе и своих поступках. Во втором летнем месяце они могут столкнуться с некими энергетическими качелями, возможны как взлеты, так и падения. Астролог считает, что июль для Близнецов – подходящее время, чтобы переосмыслить свою жизнь.
Дева
Перемены в жизни Дев неизбежны. Астролог советует просто довериться судьбы и с головой нырнуть в новые события. Решительность позволит представителям этого знака добиться хороших результатов, а повышенная трудоспособность закрепит на вершине.
Фото: pixabay.com
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Глобальные перемены и подарки судьбы: астрологи назвали счастливчиков июля
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