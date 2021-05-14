Глобальное потепление начало уничтожать древнейшую наскальную живопись мира

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, – пишут исследователи.Семь лет назад группа археологов под руководством Адама Брумма, профессора университета Гриффита в Голд-Косте (Австралия), обнаружила древнейшие в мире рисунки животных во время раскопок в индонезийском пещерном комплексе Марос-Пангкеп, расположенном в южной части острова Сулавеси.Некоторые из этих изображений, в том числе детальные рисунки свиней-бабирусс и других животных, были открыты еще в середине прошлого века, однако до исследований австралийских археологов никто не знал, что их возраст составлял не 10 тыс. лет, как считалось ранее, а около 40–45 тыс. лет. Это сделало их самым древним примером продвинутого изобразительного искусства не только в Азии, но и во всем мире в целом.Открытие этих рисунков, как отмечает Брумм, заставило его команду продолжить поиски, изучая другие пещеры на острове Сулавеси и в прочих уголках Индонезии, где сохранению наскальной живописи благоприятствует климат. Параллельно ученые отслеживали то, как менялось состояние уже открытых примеров творчества древних художников.Эти наблюдения неожиданно быстро указали на то, что сохранность древнейших образцов изобразительного искусства резко ухудшилась за это время: небольшие фрагменты сразу нескольких рисунков отшелушились и упали на пол пещеры. Ученые детально изучили состояние поврежденных фрагментов наскальной живописи в надежде понять, что именно спровоцировало ухудшение ее состояния.Как оказалось, причиной ее деградации послужило то, что на поверхности известковых стен пещеры постепенно формируется налет, состоящий из микроскопических частиц соли. Она попадает в пещеру вместе с испарениями воды с соседних рисовых полей и заболоченных участков местности, что преимущественно происходит в засушливое время года и во времена засух.Эти отложения соли постепенно скапливаются в трещинах внутри своеобразной корки из минералов, которая возникла на поверхности доисторических картин в далеком прошлом и впоследствии защищала их от контакта с водой. Рост частиц соли внутри этой корки приводит к тому, что она в буквальном смысле отрывается от стен пещеры вместе с тем слоем краски, который был скрыт под ней.Ученые обнаружили, что в последние годы этот процесс резко ускорился в результате того, что глобальное потепление усилило как интенсивность осадков во время сезона дождей, так и сделало засухи более продолжительными и острыми. Соответственно, если рост среднегодовых температур не прекратится, то тогда скорость разрушения наскальной живописи станет еще выше уже в ближайшие годы и десятилетия.Как надеются профессор Брумм и его коллеги, их открытие привлечет внимание других археологов, антропологов, реставраторов и специалистов по музейному делу. Их совместная работа поможет ученым понять, как защитить древнейшую наскальную живопись мира от дальнейшей деградации.