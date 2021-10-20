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  2. Эпидемиолог: через полгода и более людям со сниженным иммунитетом можно ввести бустерную дозу вакцины

Эпидемиолог: через полгода и более людям со сниженным иммунитетом можно ввести бустерную дозу вакцины

Таким мнением поделилась Ирина Глинская, заместитель главного врача по эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья во время семинара для представителей медиа «СМИ против COVID-19».

– Можно ввести бустерную дозу препарата через 6 и более месяцев после окончания полного курса вакцинации. Но это нужно не каждому: ее целесообразно вводить тем, у кого снижен иммунитет (например, в связи с принятием лекарств, которые влияют на иммунитет).

Специалист отметила, что бустерную дозу можно сделать однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» или вакциной китайского производства (также одним компонентом вместо двух). Принципиальных различий, какой вакциной делать бустерную дозу, нет.

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