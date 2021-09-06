Глеб Лавров: США в своей внешней политике вернули моду на колониальные войны

– сказал Глеб Лавров и отметил, что для такого заявления существует два повода.Он вспомнил недавний визит вице-президента США Камалы Харрис во Вьетнам и Сингапур, из-за которого она не стала свидетелем вывода американских войск из Афганистана.– сообщил политический обозреватель.Вторым поводом он назвал события в Гвинее и Мали. По словам Глеба Лаврова, перевороты здесь были осуществлены полковниками, которые прошли переподготовку в AFRICOM (США).подчеркнул обозреватель.Из этих двух поводов Глеб Лавров сделал следующий вывод: