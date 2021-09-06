Глеб Лавров: США в своей внешней политике вернули моду на колониальные войны

США и их "партнеры" в своей внешней политике вернули моду на колониальные войны, которые в настоящее время можно называть «новые постколониальные». Такое мнение высказал политический обозреватель Глеб Лавров, передает ОНТ.
– Задворки мира ждет череда вполне себе колониальных трансформаций. Разного уровня кровавости и разной степени шумности, но все это уже ждет все закоулки сразу за ближайшим углом, – сказал Глеб Лавров и отметил, что для такого заявления существует два повода.
Он вспомнил недавний визит вице-президента США Камалы Харрис во Вьетнам и Сингапур, из-за которого она не стала свидетелем вывода американских войск из Афганистана.
– Харрис пересидела цунами критики на другом конце земли, тщательно дозируя свое присутствие в медиа и не менее тщательно закрепляя с тамошними силами будущее партнерство. При этом за время этой передержки она вполне успешно показала сколь-нибудь заинтригованным, что объявленная в январе-21 новая стратегия по сдерживанию Китая силами региональных стран, в первую голову Индии, работает, – сообщил политический обозреватель.
Вторым поводом он назвал события в Гвинее и Мали. По словам Глеба Лаврова, перевороты здесь были осуществлены полковниками, которые прошли переподготовку в AFRICOM (США).
– Причем в обоих случаях мировое сообщество сначала «и повозмущалось было». Но... В обоих случаях это возмущение – не более чем медийный шумок. Потому как правительства в Африке – вещь преходящая. А вот полковники, до того поучившиеся служить у белых, кажется, вечны, – подчеркнул обозреватель.
Из этих двух поводов Глеб Лавров сделал следующий вывод:
– Тушкой ли, чучелком, но США (и их «партнеры» вроде Франции) в своей внешней политике вернули моду на колониальные войны. Которые нынче, видимо, уже нужно называть «новые постколониальные». А Китаю и России придется этому отвечать.