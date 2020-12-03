Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.59
EUR: 3.13
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Глаза старых мышей впервые омолодили и избавили их от глаукомы

Глаза старых мышей впервые омолодили и избавили их от глаукомы

Молекулярные биологи впервые избавили престарелых мышей от глаукомы, омолодив клетки их глаз при помощи генной терапии. Статью с результатами исследования опубликовал научный журнал Nature.

Фото: ТАСС

ТАСС пишет, что за последние 20 лет молекулярные биологи открыли несколько механизмов, благодаря которым культуры стволовых клеток превращаются во "взрослые" ткани костей, мускулов, кожи и нервной системы. Теоретически их можно использовать как своеобразные "запчасти" при серьезных травмах или различных дегенеративных заболеваниях.

В 2016 году американские ученые выяснили, что аналогичные методы можно использовать для омоложения организма и отдельных органов, временно включая гены, которые отвечают за жизнедеятельность стволовых клеток. В частности, опыты на мышах показали, что после того, как ученые временно "включили" всего четыре подобных гена – Oct4, Sox2, Klf4 и cMyc, это омолодило грызунов и продлило им жизнь примерно на треть.

Аналогичный подход Дэвид Синклэр из Гарвардского университета (США) и его коллеги использовали для того, чтобы полноценно омолодить органы зрения мышей, не затрагивая при этом структуру их ДНК. Для этого ученые разработали специальный ретровирус, который может проникать внутрь клеток сетчатки глаза и других их тканей.

"Наше исследование показывает, что омолаживать и восстанавливать нормальную работу сложных тканей тела, таких как сетчатка глаза, можно и это безопасно. Если дальнейшие эксперименты подтвердят эти результаты, это радикально изменит способы лечения глаукомы и других возрастных болезней", – объяснил Дэвид Синклэр.

Разработанный учеными ретровирус может временно "включать" три из четырех этих генов – Oct4, Sox2 и Klf4. Благодаря этому клетки глаз можно защитить от потери их оригинальных функций. Но при этом глаза омолаживались, и у них вновь появлялись свойства, которые "взрослые" ткани людей и животных теряют почти сразу после того, как заканчивается внутриутробное развитие.

В частности, после того как исследователи ввели мышам ретровирус, нервные клетки их сетчатки начали формировать новые окончания и восстанавливать связи друг с другом, а также соединяться с центральным зрительным нервом. В результате мыши избавились от глаукомы – частичной потери зрения, которая связана с атрофией и другими повреждениями зрительного нерва.

Похожих результатов Синклэр и его коллеги добились и в опытах на молодых мышах, зрительный нерв и сетчатку которых повредили специально. Это говорит о том, что подобную генную терапию можно использовать для восстановления зрения и омоложения глаз, а также и других органов максимально широко.

Что интересно, изучение процесса омоложения на уровне отдельных клеток сетчатки мышей показало, что восстановление зрения в большей степени связано с тем, что эта процедура удаляет с поверхности ДНК "лишние" эпигенетические метки, повышая активность одних генов и подавляя другие. Это в очередной раз указывает на то, что процесс старения в целом связан с накоплением подобных изменений в "упаковке" генома, которые мешают нормальной работе многих ключевых участков ДНК.

Ученые надеются, что дальнейшие опыты на животных и культурах клеток помогут понять, можно ли применять результаты этого эксперимента для омоложения глаз людей, а также для восстановления спинного мозга после переломов позвоночника. Первые подтверждения этого Синклэр и его коллеги уже получили в опытах на человеческих нервных клетках. Это дает большие надежды на то, что подобная методика омоложения уже скоро начнет применяться на практике.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Гороскоп на 5 декабря
Московский ЦСКА уступил «Вольфсбергу» и лишился шансов на попадание в плей-офф Лиги Европы
Картина коронавируса в мире - более 591 тыс. случаев заражения за сутки
«Мешков Брест» обыграл «Эльверум» в гандбольной Лиге чемпионов
Хоккеисты "Юности" одержали победу над "Неманом" в матче чемпионата Беларуси
Более десяти видов пособий, бесплатные лекарства до 18 лет, дополнительный выходной, социальная передышка — какую поддержку получают семьи, воспитывающие детей с инвалидностью
Гандболистки Германии победили румынок на старте женского ЧЕ
Минское «Динамо» победило ЦСКА в гостевом матче чемпионата КХЛ
Журнал Time впервые выбрал "Ребенка года"
200 000 сладких подарков, 80 елочных ярмарок, рождественская ярмарка: как Минск готовится к Новому году
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
IT и IQ
Льготный кредит на строительство, адресная субсидия на реконструкцию и бесплатный земельный участок: как государство помогает многодетным семьям с индивидуальным жильем
Перспективы поставок белорусской нефтехимической продукции на турецкий рынок наметили в Стамбуле
Как будем платить дорожный сбор: Правительство и депутаты ищут развязку в затянувшемся вопросе
Юлианна Караулова похвасталась идеальным прессом - фанаты не нашли ни грамма жира
Четыре человека погибли при взрыве химического резервуара возле Бристоля
Алена Ланская: «Чтобы изменить общество, надо начать с себя»
В Нетании посол Беларуси принял участие в возложении венков к монументу Победы Красной армии
Диалоговые площадки позволяют молодежи обсудить острые вопросы и выразить точку зрения - мнение
Алейник обсудил с послом Индии подготовку визитов на высшем и высоком уровнях
Глаза старых мышей впервые омолодили и избавили их от глаукомы
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Напрасные слова
Страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 0,5 млн баррелей в сутки
Посты в Facebook и Instagram с дезинформацией о вакцине от коронавируса будут удалять
За хулиганство возле избирательного участка в Гомельском районе женщине дали год лишения свободы
Макей: определять будущее Беларуси - дело белорусского народа
Новая детская площадка появилась в Белыничской вспомогательной школе-интернате
Серийный фальшивомонетчик из России обманывал в Беларуси пользователей торговых интернет-площадок
Макей с площадки СМИД ОБСЕ подчеркнул готовность Беларуси к диалогу для укрепления безопасности
Макей на заседании СМИД ОБСЕ выступил против надуманного использования устаревших политизированных механизмов
Общественные приемные объединяют неравнодушных к будущему Беларуси людей - мнение
Ханна Эберг выиграла спринт на втором этапе Кубка мира по биатлону
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Ловкость рук и никакого мошенничества
Баскетбольный шик: Nike и Ambush выпустили коллаборацию для NBA
Директор колледжа: социализация людей с особенностями развития - важная задача профобразования
Представители Беларуси и Армении протестировали приложение "Путешествую без COVID-19"
БООР напоминает о правилах зимней рыбалки
Каждый педагог должен быть готов к работе с детьми с особыми образовательными потребностями - Хитрюк
Названы "зимние" продукты, которые предотвращают дефицит железа
Cardi B появилась на обложке журнала Billboard
Книги об истории, культуре и национальной кухне Беларуси переданы в дар библиотеке японского города Такео
Более 11 тысяч человек подпали под амнистию в связи с 75-летием Победы
УСК по Гомельской области расследовало уголовное дело о беспорядках на БМЗ
мнение
Елена ЯСКО
Детский сад и мамино призвание
От декретного отпуска до помощи ветеранам ВОВ: в Мостовском районе озвучили вопросы по существу
Будет ли спрос на живые елки в этом году?
Более 50 хоккейных коробок и катков зальют в Гродненской области
Авторы
СКАНИРУЙТЕ