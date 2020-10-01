Глаз: последние высказывания представителей официального Киева привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам

Последние высказывания представителей официального Киева привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам. Об этом заявил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз в ответ на просьбу журналистов прокомментировать высказывания главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.
Фото: архив БЕЛТА
– Последние заявления министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, его вольные и неуважительные рассуждения на тему легитимности белорусского руководства больше похожи не на дипломатию, а на участие в конкурсе на самые хлесткие, хоть и пустые по своему содержанию фигуры речи, – отметил Анатолий Глаз. – Наверное, очень хочется догнать или даже опередить ретивых участников этого шоу из некоторых других соседних стран в надежде на высокую оценку со стороны его режиссеров и жюри. При этом не покидает ощущение, что желание любой ценой оказаться на сцене затмило у выступающих все остальные чувства, включая реальность восприятия окружающего мира. Итогом этого «соревнования» в красноречии будут уж точно не призы, на которые так рассчитывают участники. Наоборот, результат будет печален.
– Слушая все эти безответственные высказывания, всерьез задумываешься о профессионализме отдельных украинских коллег. В Киеве то ставят отношения с Беларусью «на паузу», то предлагают якобы «нейтральное медиаторство», отрицая изначально любую возможность диалога с действующей легитимной властью. Хотя сами предложения «нейтрального медиаторства» от воюющей Украины вызывают по меньшей мере ироничную улыбку. К сожалению, нескончаемый поток резких заявлений украинских политиков, включая министра иностранных дел, стал для нас серьезным основанием для объективных сомнений в искренности их заявлений о дружбе, – продолжил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси.
При этом Анатолий Глаз подчеркнул, что наша страна настроена на сохранение и развитие добрососедских отношений с Украиной. «Последние высказывания представителей официального Киева уже привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам. А ведь это чревато ощутимым ущербом для всего белорусско-украинского сотрудничества. Понимают ли это в Киеве? – задался вопросом пресс-секретарь МИД. – Рассчитываем все-таки, что Украина в выстраивании отношений с Беларусью будет исходить из собственных национальных интересов, а не иллюзорных и навязанных извне. Сможет освободиться от «удушающих объятий» своих западных партнеров. Пока еще продолжаем верить в то, что руководство украинского внешнеполитического ведомства сможет адекватно оценить и осознать губительность нынешней линии в отношениях с Беларусью. Найдет в себе силы действовать на пользу именно своей страны».
Анатолий Глаз заверил, что Беларусь будет твердо и непреклонно отстаивать свои суверенитет, независимость и национальные интересы. «Бессмысленно разговаривать с нами на языке оскорблений, угроз и санкций. Продуктивным может быть только взаимоуважительный диалог, и мы к нему готовы», – резюмировал он.
Опубликовано:
270
Глаз: последние высказывания представителей официального Киева привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter