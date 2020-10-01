Глаз: последние высказывания представителей официального Киева привели к острому дефициту доверия к украинским коллегам

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БЕЛТА

, – отметил Анатолий Глаз., – продолжил начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси.При этом Анатолий Глаз подчеркнул, что наша страна настроена на сохранение и развитие добрососедских отношений с Украиной.– задался вопросом пресс-секретарь МИД.Анатолий Глаз заверил, что Беларусь будет твердо и непреклонно отстаивать свои суверенитет, независимость и национальные интересы., – резюмировал он.