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  2. Глаз: поражает цинизм и двуличие продолжающей упиваться статусом непостоянного члена СБ ООН Эстонии

Глаз: поражает цинизм и двуличие продолжающей упиваться статусом непостоянного члена СБ ООН Эстонии

В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили о цинизме и двуличии Эстонии, которая, будучи непостоянным членом Совета Безопасности ООН, стала организатором прошедшей неформальной встречи по формуле Аррии, где рассматривались вопросы свободы СМИ в Беларуси, сообщает БЕЛТА.



"Да, Беларусь - молодое независимое европейское государство, в котором продолжаются процессы становления как журналистского сообщества, так и правовой системы его регулирования. Да, не все еще гладко и есть объективные вопросы, которые требуют решения. Но натягивать это, хоть и неформально, на площадку ООН просто абсурдно. И даже на этом фоне поражает цинизм и откровенное двуличие продолжающей упиваться своим статусом непостоянного члена Совета Безопасности ООН Эстонии. Власти этой страны, например, недавно ничтоже сумняшеся ликвидировали местную редакцию одного новостного агентства", - заявил журналистам пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Учитывая это, он назвал неудивительным, что и в этом случае организаторы даже не пытались создать иллюзию сбалансированной дискуссии. "Участникам с альтернативной точкой зрения было просто отказано в регистрации. Наверное, побоялись нарушить срежиссированный ход спектакля. И этот театр с уже далеко не свежими актерами кочует с одной международной площадки на другую. К сожалению, на этот раз фальшивой игрой запятнали стены главной международной организации", - констатировал представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

Анатолий Глаз обратил внимание на то, что само мероприятие по формуле Аррии имеет более чем опосредованное отношение к Совету Безопасности ООН. "Как бы кто-то ни желал и не лез из кожи вон, чтобы представить это по-другому. Такие встречи не относятся к числу мероприятий СБ ООН, не предусмотрены Уставом Организации, участие членов Совбеза по желанию, да и решений никто не принимает. По сути, в данном случае речь о неформальной тусовке. Притом в интересах исключительно одной группы участников. Этим и объясняется выбор формата", - сказал он.

Фото из архива БЕЛТА
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