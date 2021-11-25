Глаз: нашу открытость начали демонизировать!

Сегодня ТЛЦ «Бремино-Брузги», где в ожидании гуманитарного коридора в ЕС томятся беженцы, посетил Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии – пресс-секретарь МИД Беларуси.
– Мы полностью транспарентны, в лагере беженцев работают журналисты самых разных СМИ, приезжают представители общественных организаций: здесь все как на ладони, – отметил он. – К сожалению, в текущей ситуации многие медиа с подачи западных контрпартнеров руководствуются не фактами, а некими впечатлениями, домыслами, которые порой ложатся в основу конкретных решений, что имеет губительные последствия. Это типичная техника манипуляций. Открытость Беларуси для работы с прессой по вопросам, касающихся ситуации с беженцами, называют частью пропагандистского спектакля. Нашу открытость начали демонизировать. Это недопустимо! Любой журналист знает, что нужно придерживаться фактов. А факт состоит в том, что во всем мире наблюдается глобальный миграционный кризис. Люди, которые здесь находятся, бегут не от хорошей жизни. В их странах очень хорошо порезвился коллективный Запад со своими экспериментами, «цветными революциями», оставив после себя хаос, разруху, а в ряде стран – и работорговлю. По данным ООН, с каждым годом количество перемещенных лиц увеличивается. Беларусь в этих авантюрах никакого участия не принимала. Недавно тысяча беженцев за один день переплыла Ла-Манш, чтобы попасть из Франции в Великобританию, но никто же не объявил Францию гибридным агрессором.