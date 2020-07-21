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Главы стран ЕС достигли соглашения по восстановлению экономики

Главы государств и правительств стран Европейского союза на пятый день работы саммита ЕС сумели достичь соглашения по бюджету сообщества на 2021–2027 годы и фонду восстановления экономики после пандемии коронавируса.


Об этом сообщил в Брюсселе глава Евросовета Шарль Мишель, передает ТАСС. Объем фонда восстановления пострадавшей от пандемии нового коронавируса экономики ЕС составит 750 млрд евро. Компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза на 2021–2027 годы утвердили в размере 1,074 трлн евро.

"Исторический день для Европы!" –написал в своем аккаунте президент Франции Эмманюэль Макрон.


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Фото: РЕЙТЕР
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