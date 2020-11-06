Совет глав правительств Содружества Независимых Государств утвердил План мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ по итогам прошедшего сегодня в формате видеоконференции заседания.
План охватывает период с 2021 по 2025 год и содержит 29 разделов, посвященных, в частности, торгово-экономическому сотрудничеству, промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и информатизации, агропромышленному комплексу, валютно-финансовой политике, рынку труда.
Документом предусматривается разработка и реализация совместных мер и конкретных проектов по поддержанию и расширению взаимовыгодных производственных кооперационных связей между предприятиями и технологически связанными производствами, поддержке инвестиционной и научной кооперации, обеспечению цифровизации национальной экономики, активизации сотрудничества в сфере инноваций, содействию транзиту грузоперевозок через государственные границы стран СНГ, развитию взаимной торговли товарами и услугами, обеспечению бесперебойной работы национальных платежных систем.
Значительное место в Плане занимают вопросы обеспечения благоприятного делового климата в государствах – участниках Содружества, развития рынка ценных бумаг и страхового рынка, наращивания образовательного и научного потенциала.
В Плане предусмотрен специальный раздел, посвященный минимизации негативных последствий для экономик стран СНГ чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, вызванных быстрым распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Реализация намеченных мероприятий в полном объеме позволит обеспечить темпы роста экономик государств Содружества.
Фото: cis.minsk.by
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Главы правительств СНГ утвердили План мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития Содружества на период до 2030 года
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