Главы правительств СНГ утвердили новую Межгоспрограмму инновационного сотрудничества

Совет глав правительств Содружества Независимых Государств утвердил новую Межгосударственную программу инновационного сотрудничества. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ по итогам прошедшего сегодня заседания СГП в формате видео-конференц-связи.
Программа рассчитана на период до 2030 года и стала уже вторым аналогичным документом, принятым на пространстве СНГ. Срок действия предыдущей Межгоспрограммы инновационного сотрудничества истекает в 2020 году.
В новой Программе учтен накопленный опыт сотрудничества в инновационной сфере, а также доработан ряд проблемных моментов, выявленных на практике. В частности, в документе большое внимание уделено вопросам широкого привлечения внебюджетных источников финансирования межгосударственных инновационных проектов.
Межгоспрограмма учитывает требования современной теории прогнозирования, стратегического планирования и национального программирования по выработке и реализации долгосрочных стратегических решений в рамках межгосударственного сотрудничества по регулированию и развитию рыночной экономики.
Особенностью новой Программы является и наличие инициатив (помимо инновационных проектов и мероприятий), которые направлены на обеспечение функционирования последовательной, всеобъемлющей и прозрачной системы эффективного и согласованного международного инновационного, научно-технического и промышленного сотрудничества, а также на облегчение доступа к возможностям Программы широкого круга исследователей, инженеров и ученых, бизнес-структур, других заинтересованных сторон.
Документ нацелен на повышение конкурентоспособности государств – участников СНГ, улучшение условий дальнейшего развития системы межгосударственного инновационного сотрудничества стран Содружества, в том числе через повышение эффективности взаимодействия с ведущими инновационными центрами мира.
Реализация Программы будет способствовать достижению целей Стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года.
Также сегодня утверждена Концепция межрегионального и приграничного сотрудничества государств – участников СНГ на период до 2030 года. Подготовленный при активном участии заинтересованных государств – участников СНГ документ определяет основные принципы, цели, задачи и направления деятельности органов исполнительной власти стран Содружества и их регионов, а также организаций и граждан в этой сфере.
Целью Концепции является активизация международного сотрудничества регионов государств СНГ, в том числе приграничного, направленного на устойчивое социально-экономическое развитие и повышение благосостояния населения путем развития интеграционных процессов, взаимовыгодного партнерства и эффективного использования ресурсного, торгово-экономического, научно-технического, человеческого, культурного и иного потенциала регионов.
Кроме того, Советом глав правительств СНГ утвержден План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2021–2022 годы. План состоит из восьми разделов, в которые включены мероприятия общегуманитарного характера, такие как Международный конкурс «Искусство книги», мероприятия, приуроченные к 30-летию образования Содружества Независимых Государств и посвященные памятным датам Великой Отечественной войны, XVI и XVII форумы творческой и научной интеллигенции, Межгосударственная программа «Культурные столицы Содружества», премии «Звезды Содружества» и «Содружество дебютов», а также мероприятия в областях культуры, образования и науки, книгоиздания, книгораспространения и полиграфии, спорта и туризма, молодежного сотрудничества, информации и массовых коммуникаций.
Также главы правительств СНГ утвердили Рамочную программу в области использования атомной энергии в мирных целях на период до 2030 года и План мероприятий по реализации ее первого этапа (2021– 2025 годы). В документе выделено 10 приоритетных направлений взаимодействия. Это, в частности, гармонизация нормативно-правовой базы, обеспечение ядерной и радиационной безопасности объектов использования атомной энергии, реализация комплексных программ и проектов, инновационное развитие и внедрение цифровых технологий, подготовка кадрового потенциала, совершенствование информационного пространства.
Программой предусматриваются мероприятия по обеспечению безопасности на всех этапах работы, начиная от добычи и переработки ядерного топлива, проектирования, строительства и эксплуатации атомных реакторов и заканчивая утилизацией ядерных отходов.
Фото: cis.minsk.by
Опубликовано:
438
Главы правительств СНГ утвердили новую Межгоспрограмму инновационного сотрудничества
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter