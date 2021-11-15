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Главы правительств ЕАЭС рассмотрят проект Стратегии биологической безопасности

Главы правительств ЕАЭС во время Евразийского межправсовета, который пройдет 1819 ноября в Ереване, обсудят проект Стратегии биологической безопасности. Об этом сообщила официальный представитель ЕЭК Ия Малкина. 

– В повестке такие новые направления, как проект Стратегии биологической безопасности ЕАЭС и климатическая повестка. Главы правительств обсудят совместные прогнозы развития агропромышленного комплекса, балансы спроса и предложения союзных стран по сельхозпродукции, продовольствию, кожевенному сырью, шерсти, льно- и хлопковолокну на 2021–2022 годы. Это системный документ по развитию АПК, который направлен на обеспечение сбалансированности общего рынка.

По ее словам, в общей сложности главы правительств обсудят 20 вопросов.

– Будет рассмотрен план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств ЕАЭС на 2021–2024 годы, Соглашение о применении в ЕАЭС навигационных пломб для отслеживания перевозок, план мероприятий по повышению уровня обеспеченности стран союза стратегически важными лекарствами и фармацевтическими субстанциями для медицинского применения, производство которых должно быть обеспечено в ЕАЭС.

sichevich@sb.by

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