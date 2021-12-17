Главы минздравов G7 назвали омикрон-штамм COVID-19 наиболее опасной угрозой для глобального здравоохранения

Министры здравоохранения стран Группы семи (G7) призвали воспринимать ситуацию с быстрым распространением омикрон-штамма коронавируса как наиболее опасную угрозу для глобального здравоохранения, пишет ТАСС.
Как указывается в совместном заявлении по итогам встречи руководителей ведомств «семерки», «министры согласились с тем, что происходящее следует воспринимать как наибольшую текущую угрозу для глобального здравоохранения. Как никогда важно тесно сотрудничать друг с другом, отслеживать и делиться данными [о коронавирусе]. Это очень поможет справиться со стремительно развивающейся ситуацией».
В документе также отмечается, что главы минздравов стран G7 «обратили внимание на важность равного доступа к диагностике, геномному секвенированию, вакцинам и клинической медицине» в свете распространения нового штамма. Кроме того, они высказались за усиление прививочной кампании и ускоренную разработку вакцин против коронавируса.
В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония.
Фото: pixabay.com