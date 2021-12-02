Главы МИД стран ОДКБ обсудили совместное противодействие негативным тенденциям в регионе

Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей в Стокгольме принял участие во встрече глав МИД стран Организации Договора о коллективной безопасности. Такая информация размещена в Twitter-аккаунте МИД Беларуси.
Фото: МИД России
Мероприятие состоялось на площадке заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Министры иностранных дел обсудили координацию действий на площадке ОБСЕ, совместные усилия по противодействию негативным тенденциям и навязыванию отдельными странами неприемлемой повестки.
Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей прибыл с визитом в столицу Швеции, где 2–3 декабря принимает участие в заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ. Во время визита у Владимира Макея запланированы также двусторонние встречи с коллегами, министрами иностранных дел ряда зарубежных государств, руководством ОБСЕ.