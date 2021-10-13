Главы МИД СНГ обсудят 14 октября в Минске международную повестку и взаимодействие в Содружестве

Ожидается, что главы внешнеполитических ведомств обменяются мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества. В ходе заседания министры рассмотрят проект положения о Международной ассоциации (комиссии) историков и архивистов государств – участников СНГ.Вниманию глав делегаций будут представлены еще несколько согласованных ранее документов по различным направлениям деятельности. Это, в частности, совместное заявление министров иностранных дел государств Содружества об укреплении Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия, план проведения многоуровневых межмидовских консультаций в рамках СНГ на 2022 год, решение о создании базовой организации по исследованию проблем противодействия терроризму и иным проявлениям экстремизма, методические рекомендации по разработке проектов международных договоров, заключаемых в рамках СНГ, и другие.