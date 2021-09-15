Главы МИД ОДКБ заявили о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности. Соответствующий документ был подписан на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, которое состоялось сегодня в Душанбе. Об этом проинформировал по итогам заседания генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-секретаря ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
"Министры иностранных дел государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности подписали заявление о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности, включая противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических и других преступных целях, – отметил генсек ОДКБ. – В заявлении подчеркивается, что трансграничный характер современных вызовов и угроз в сфере ИКТ диктует необходимость усиления координации дальнейших совместных мер в борьбе с использованием ИКТ в террористических и других преступных целях. В связи с этим государства – члены ОДКБ призывают к тесному взаимодействию".
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