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  2. Главы МИД ОДКБ решительно отвергли селективное применение принципов международного права

Главы МИД ОДКБ решительно отвергли селективное применение принципов международного права

Главы МИД ОДКБ приняли совместное заявление "О подтверждении приверженности принципам Устава ООН и укреплении сотрудничества по обеспечению их неукоснительного соблюдения". Документ был подписан на совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности, которое состоялось сегодня в Душанбе. Об этом проинформировал по итогам заседания генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, сообщается на сайте ОДКБ. 


"В этом документе государства – члены ОДКБ отмечают, что принципы международного права являются базисом равноправных международных отношений, решительно отвергая одностороннюю трактовку и селективное применение принципов международного права, а также подтверждают главную ответственность Совета Безопасности ООН за поддержание международного мира и безопасности, – сказал генсек ОДКБ. – Полностью поддерживают принцип, в соответствии с которым государства воздерживаются от угрозы силой или от ее применения в нарушение Устава ООН. Заявляют, что приоритет в достижении целей укрепления мира, международной и региональной безопасности должен отдаваться политическим средствам. Выражают серьезную озабоченность продолжающимися случаями введения не основанных на международном праве односторонних мер принуждения, включая экономические меры (санкции), которые в том числе препятствуют усилиям наиболее уязвимых стран по борьбе с пандемией коронавируса и преодолению ее социально-экономических последствий, и вновь выражают поддержку призыву Генерального секретаря ООН к приостановке действия подобных ограничений".

Было принято также заявление министров иностранных дел государств ОДКБ о коллективных усилиях по урегулированию кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В документе выражается обеспокоенность в связи с продолжающимися конфликтами и кризисами на Ближнем Востоке и в Северной Африке, которые остаются источником вызовов и угроз региональной и международной стабильности и безопасности, в том числе для государств ОДКБ.

Министры иностранных дел ОДКБ приняли заявление по случаю 30-летия СНГ и 20-летия Шанхайской организации сотрудничества, в котором главы внешнеполитических ведомств высоко оценивают деятельность Содружества Независимых Государств и ШОС, отмечают актуальность подписанного 30 лет назад Соглашения о создании Содружества Независимых Государств и Алма-Атинской декларации, в основу которых заложены принципы равноправного политического диалога, взаимного доверия, учета интересов друг друга и признания права государств-участников на выбор собственной модели развития.

"Мы также констатируем, что спустя 20 лет со дня основания Шанхайская организация сотрудничества является значимым участником современной системы международных отношений, который наращивает свой вклад в обеспечение мира и безопасности, урегулирование международных и региональных конфликтов, исходя из целей и принципов, закрепленных в Уставе ООН", – говорится в документе.

Кроме того, руководители внешнеполитических ведомств подписали заявление о координации совместных усилий в сфере информационной безопасности, включая противодействие использованию информационно-коммуникационных технологий в террористических и других преступных целях. На совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности было принято совместное заявление государств ОДКБ "О положении в Афганистане".

Фото: odkb-csto.org
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