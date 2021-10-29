Главы МИД Беларуси и Турции обсудили развитие сотрудничества

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.
Коллеги обсудили развитие белорусско-турецкого сотрудничества, включая экономическую сферу и взаимодействие по консульской тематике.
Макей поздравил Мевлюта Чавушоглу с национальным праздником Турции – Днем республики. Стороны подчеркнули взаимное стремление к дальнейшему укреплению двустороннего диалога на различных уровнях.
Фото из архива БЕЛТА