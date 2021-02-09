Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
В ходе разговора руководители внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества, взаимодействия в рамках интеграционных объединений и международных организаций.
Также министр иностранных дел Беларуси поздравил Сергея Лаврова и российских коллег с Днем дипломатического работника России.
Фото: mfa.gov.by
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Главы МИД Беларуси и России обсудили вопросы белорусско-российского сотрудничества
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