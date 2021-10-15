Главы государств СНГ приняли Заявление в связи с 30-летием Содружества

– говорится в документе. –Сегодня СНГ – региональная межгосударственная организация, обеспечивающая партнерство в политической, экономической, гуманитарной и других сферах на основе подлинного равноправия, а также уникальная диалоговая площадка, учитывающая интересы ее государств-участников.– говорится в документе. –Гуманитарное сотрудничество традиционно остается одним из наиболее эффективных средств укрепления доверия и взаимопонимания между государствами Содружества. Подтверждена готовность развивать взаимодействие в этой сфере, а также стремление вывести гуманитарные связи на качественно новый уровень на основе общих гуманистических ценностей во имя мира, дружбы, добрососедства, межнационального и межконфессионального согласия, стабильности и бесконфликтного развития межгосударственных отношений.Одной из основополагающих задач взаимодействия стран Содружества на гуманитарном направлении названы сохранение памяти об общей Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.– говорится в заявлении.Большое внимание уделено сотрудничеству в обеспечении безопасности и правопорядка государств СНГ, которое вносит вклад в противостояние современным угрозам.– отметили лидеры стран.Они подтвердили стремление к совместному продвижению интересов государств Содружества, координации подходов при решении основных мировых и региональных проблем на основе приверженности целям и принципам, закрепленным в Уставе Организации Объединенных Наций, Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН.Кроме того, выражена приверженность утверждению справедливого многополярного мироустройства, признанию разнообразия путей развития государств на основе общечеловеческих ценностей.– отмечается в заявлении.