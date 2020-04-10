Главы государств — членов ЕАЭС договорились на следующей неделе по видеосвязи обсудить меры реагирования на ситуацию с COVID-19

Главы государств — членов ЕАЭС договорились на следующей неделе обсудить в формате видеоконференции меры реагирования на ситуацию с COVID-19. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Сергей Румас сегодня на заседании Евразийского межправительственного совета в формате видеоконференции.



— На следующей неделе главы наших государств — члены Высшего Евразийского экономического совета договорились обсудить в формате видеоконференции совместные меры реагирования на сложившуюся ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции и, что не менее важно, работу по восстановлению экономического роста в посткризисный период, — подчеркнул Сергей Румас.