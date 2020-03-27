Главы G20 обсудили важность немедленного обмена информацией о коронавирусе

Главы стран «большой двадцатки» (G20) провели онлайн-конференцию по ситуации с распространением нового коронавируса. В ходе телеконференции члены G20 обсудили важность незамедлительного обмена информацией о распространении вируса, сообщил на брифинге в Белом доме президент США Дональд Трамп.





Трамп назвал прошедшую конференцию отличной встречей, передает ТАСС. «У нас было множество различных идей, множество хороших идей, мы работаем вместе», — заявил президент США.

По словам Трампа, мировое сообщество справляется с проблемой, хотя и немного разными способами.

По последним данным, США вышли на первое место в мире по количеству инфицированных коронавирусом — 82 404 человека. Общее же количество зараженных в мире, по данным ВОЗ, достигло 462 684, умерли 20 834 человека.