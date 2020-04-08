Главврачи минских больниц рассказали, насколько быстро делается анализ на коронавирус

Всего по стране развернуто 13 лабораторий, которые выполняют такие исследования, рассказал министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник.

— Сегодня проблем по оперативности получения тестов нет, мы закреплены за взрослой инфекционной больницей. По городу принят ряд мер по увеличению количества лабораторий, чтобы сбить эту волну. У меня в телефоне установлена программа, по которой мне автоматически приходят результаты несколько раз в сутки, — рассказал главный врач 6-й городской клинической больницы Минска Игорь Юркевич.

По его словам, в 6-й больнице столицы получают данные по всем пациентам в течение суток.

— Такая же ситуация у нас, на получение ответа уходит до 12 часов, —рассказал главный врач 1-й городской клинической больницы Минска, председатель Белорусской ассоциации врачей Дмитрий Шевцов.

Как пояснил министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, всего по стране развернуто 13 лабораторий, которые в круглосуточном режиме выполняют исследования на коронавирус:

— Дополнительно планируется расширять емкости анализов в Витебске с использованием тестов, которые были разработаны на базе Витебского государственного медуниверситета, что увеличит емкость наших лабораторий.

Также Минздрав проводит тестирование и сертификацию экспресс-тестов, которые позволяют более оперативно получать информацию о коронавирусе.