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  2. Главврач Солигорской ЦРБ – о ситуации с COVID-19: мы вышли на плато, и прослеживается определенная тенденция к снижению заболеваемости

Главврач Солигорской ЦРБ – о ситуации с COVID-19: мы вышли на плато, и прослеживается определенная тенденция к снижению заболеваемости

Об эпидемиологической ситуации в регионе рассказал главный врач Солигорской центральной районной больницы Александр Кисель в эфире местного телеканала СТК.


– Сегодня в нашей больнице работает кислородная станция, развернуты дополнительные койки для оказания помощи пациентам с коронавирусом. Мы вышли на плато, и даже прослеживается определенная положительная тенденция к снижению заболеваемости. Вопросов с перебоями в поставке кислорода не было, – пояснил медик. 

Он добавил, что были подготовлены дополнительные специалисты для работы с кислородом. По его словам, ближе к концу года может быть запущен кислородный концентратор. 

– То есть мы самостоятельно сможем вырабатывать кислород и пускать его в систему. Модернизация кислородного хозяйства проходит постоянно, эта ситуация находится на контроле и у Главы государства, и у руководства города и района. Например, в течение этого месяца были развернуты дополнительные точки в Старобинской городской больнице. На следующей неделе приступят к монтажу дополнительных точек в отделениях, не связанных с коронавирусом. Проведена дополнительная ветка в отделении реанимации, и разрабатывается возможность проведения в инфекционном корпусе, – рассказал главный врач. 

Фото: скриншот из видео 
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