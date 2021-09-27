Главврач 3-й ГКБ Минска рассказала, как выстроена система по охвату населения вакцинацией

О том, как в медучреждениях справляются с наплывом пациентов и что делается для недопущения распространения коронавируса, говорили сегодня в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио» с главным врачом 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова Натальей Саевич.
Медик отметила, что в медучреждениях страны начали принимать соответствующие меры, как только появился коронавирус.
– Уже тогда плановая помощь была отсрочена, пациенты вызывали врачей на дом, справки можно было получать на протяжении 3–6 месяцев. Если это рецептурный бланк, который обычно был действителен 1–2 месяца, то сейчас сроки продлили до 6. В системе здравоохранения делается все, чтобы уменьшить поток пациентов в поликлиниках. Врачи выезжают на дом. То же самое я могу сказать и про вакцинацию. Сейчас создана такая помощь, когда врач с медсестрой приходят на дом к пациентам и проводят вакцинацию. Многие пользуются этим. У нас привиться может человек любого возраста и в каком угодно месте. Пункты вакцинации сейчас оборудованы даже в крупных торговых центрах. Вряд ли в какой-то из стран настолько правильно работает система для максимального охвата населения прививками, – рассказала медик.