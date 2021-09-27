Главврач 3-й ГКБ Минска: при малейших признаках простуды нужно допускать, что это может быть COVID-19

Об этом заявила главный врач 3-й городской клинической больницы им. Е.В. Клумова Наталья Саевич в эфире ток-шоу «Будни» на «Альфа Радио».
– Четвертую волну мы ждали с конца лета. Вся система здравоохранения была готова к увеличению количества пациентов с коронавирусом. Часть медучреждений была перепрофилирована еще во время третьей волны, остальные – с сентября. Наша больница уже две недели работает с пациентами COVID-19, однако не полностью. Мы продолжаем оказывать плановую медицинскую помощь, – рассказала она.
Наталья Саевич обратила внимание на тот факт, что вирус сейчас мутировал.
– Во время первой и второй волн самым распространенным симптомом коронавируса была потеря обоняния и вкуса. Но сейчас пациент может иметь признаки ОРВИ: заложенность носа и боль в горле, невысокую температуру. При малейших признаках простуды нужно допускать, что это может быть COVID-19. Можно воспользоваться таким прибором, как пульсоксиметр: он измеряет уровень сатурации. Если ее уровень снижается до 94 – это опасный сигнал, следует немедленно обратиться к врачу, – объяснила медик.