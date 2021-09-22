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  2. Главврач 1-й ГКБ Минска: мы были готовы к четвертой волне пандемии

Главврач 1-й ГКБ Минска: мы были готовы к четвертой волне пандемии

Об этом заявил главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов в эфире Первого Национального канала Белорусского радио.


Он пояснил, что в 1-й ГКБ для пациентов с COVID-19 сейчас развернуто 180 коек в терапевтическом отделении и 18 в отделении реанимации. 

 – Мы были готовы к этой волне, система здравоохранения никогда не расслабляется. Она, как и военные, всегда стоит на страже здоровья. Поэтому, как только заканчивается очередная волна, мы готовимся к следующей. У всех медучреждений и в Минске, и по всей республике был сформирован запас средств индивидуальной защиты, респираторов и медикаментов. Всего, что необходимо для спасения человеческих жизней,  – рассказал врач. 

Шевцов добавил, что в 1-й больнице вся остальная медпомощь  – кардиологическая, эндокринологическая, неврологическая, акушерско-гинекологическая  – сейчас оказывается в необходимом объеме. 
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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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