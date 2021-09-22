Главврач 1-й ГКБ Минска: мы были готовы к четвертой волне пандемии

Об этом заявил главный врач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов в эфире Первого Национального канала Белорусского радио.
Он пояснил, что в 1-й ГКБ для пациентов с COVID-19 сейчас развернуто 180 коек в терапевтическом отделении и 18 в отделении реанимации.
– Мы были готовы к этой волне, система здравоохранения никогда не расслабляется. Она, как и военные, всегда стоит на страже здоровья. Поэтому, как только заканчивается очередная волна, мы готовимся к следующей. У всех медучреждений и в Минске, и по всей республике был сформирован запас средств индивидуальной защиты, респираторов и медикаментов. Всего, что необходимо для спасения человеческих жизней, – рассказал врач.
Шевцов добавил, что в 1-й больнице вся остальная медпомощь – кардиологическая, эндокринологическая, неврологическая, акушерско-гинекологическая – сейчас оказывается в необходимом объеме.