Главврач 1-й ГКБ Минска: мы были готовы к четвертой волне пандемии

Он пояснил, что в 1-й ГКБ для пациентов с COVID-19 сейчас развернуто 180 коек в терапевтическом отделении и 18 в отделении реанимации.– рассказал врач.Шевцов добавил, что в 1-й больнице вся остальная медпомощь – кардиологическая, эндокринологическая, неврологическая, акушерско-гинекологическая – сейчас оказывается в необходимом объеме.