Главой ВТО впервые избрали женщину

Пост генерального директора Всемирной торговой организации с 1 марта займет бывший министр финансов Нигерии Нгози Оконджо-Ивеала. Такое решение принял в понедельник консенсусом на своем специальном заседании в Женеве Генеральный совет ВТО, передает ТАСС.
В пресс-службе ВТО отметили, что Нгози Оконджо-Ивеала станет первой женщиной и первой африканкой во главе ВТО. «Она приступит к выполнению своих обязанностей 1 марта, и срок ее полномочий, который может быть возобновлен, истекает 31 августа 2025 года», – сказано в сообщении пресс-службы.
Генеральный директор ВТО назначается на 4 года. Он руководит секретариатом, отвечает за надзор и руководство административными операциями организации. В основном роль генерального директора заключается в консультировании и управлении. Решения же в ВТО принимают члены организации.
Нгози Оконджо-Ивеала работала во Всемирном банке и возглавляла Министерство финансов Нигерии.
Фото: EPA
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