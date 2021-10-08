Главой Федерации хоккея Беларуси стал Александр Богданович

Олимпийский чемпион, глава комиссии спортсменов НОК, форвард любительской команды "Варяг" Александр Богданович избран новым главой Федерации хоккея Беларуси на внеочередной отчетно-выборной конференции организации. Об этом сообщают на сайте ФХБ.
С марта 2020 года Александр Богданович работает в центральном аппарате БФСО «Динамо», где отвечает за организацию подготовки спортивного резерва. Его кандидатуру на выборы председателя ФХБ внесла СДЮШОР БФСО «Динамо».
Александр Богданович – именитый белорусский спортсмен. Родился 29 апреля 1982 года в городском поселке Елизово Осиповичского района Могилевской области. Дважды становился медалистом Олимпийских игр. Вместе с младшим братом Андреем в Пекине-2008 они выиграли золото, а в Лондоне-2012 – серебро в гребле на каноэ-двойке на дистанции 1000 м. В копилке заслуженного мастера спорта также россыпь наград престижных международных соревнований – золото чемпионата мира – 2009 и три титула чемпиона Европы (дважды на ЧЕ-2007 и один раз на ЧЕ-2008), два серебра (2001, 2010) и три бронзы (2002, 2005, 2006) чемпионатов мира, три серебряные (2006 и 2011 – дважды) и шесть бронзовых (2004 – дважды, 2006, 2007, 2008, 2012) наград чемпионатов Европы. Кроме того, в его активе золото Европейских игр – 2015 в Баку в каноэ-двойке на 1000 м.
После завершения спортивной карьеры с 2016 по 2019 год был депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого созыва от Осиповичского района Могилевской области, являлся членом Постоянной комиссии по национальной безопасности.
В апреле 2017 года Александр Богданович возглавил Белорусскую ассоциацию студенческого спорта, которой руководит и нынче.
В мае 2021-го избран председателем комиссии спортсменов Национального олимпийского комитета.
Александр Богданович окончил Белорусский государственный университет физической культуры (2008), Белорусский государственный экономический университет (2012) и Академию управления при Президенте Республики Беларусь (2019).
Почетный гражданин города Бобруйска и Осиповичского района. Награжден орденом Почета и Почетной грамотой Национального собрания Республики Беларусь.
Фото: hockey.by