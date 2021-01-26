Главный врач Минской ЦРБ: принято решение о строительстве новой районной поликлиники в Боровлянах

По словам главного врача, Минская ЦРБ ко всему прочему включает в себя два филиала в Заславле и Атолино, семь поликлиник, 23 амбулатории и 6 фельдшерско-акушерских пунктов, что позволяет обеспечить доступность медицинской помощи по всему району. В больнице работает 1968 человек.