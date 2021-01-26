Об этом рассказал журналистам главный врач Минской центральной районной больницы Гарик Барсамян во время выездного рассмотрения обращения одной из жительниц района представителями Совета Республики Национального собрания:
– Все амбулаторно-поликлинические учреждения Минского района по своей фактической мощности работают с перегрузкой, некоторые даже более чем в два раза. В частности, наша поликлиника в Боровлянах. Помимо огромного потока людей, имеется и стесненность условий. Поэтому Минским областным исполнительным комитетом, главным управлением здравоохранения облисполкома было принято решение о строительстве новой поликлиники в Боровлянах. Здание будет семиэтажным. Проект уже разработан и прошел экспертизу. Минским облисполкомом выделены финансовые средства для начала строительства этого учреждения, которое облегчит и нашу работу, и жизнь пациентов.
По словам главного врача, Минская ЦРБ ко всему прочему включает в себя два филиала в Заславле и Атолино, семь поликлиник, 23 амбулатории и 6 фельдшерско-акушерских пунктов, что позволяет обеспечить доступность медицинской помощи по всему району. В больнице работает 1968 человек.
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Главный врач Минской ЦРБ: принято решение о строительстве новой районной поликлиники в Боровлянах
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Фото: Алексей МАТЮШ