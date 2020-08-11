Игорь Юркевич, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска:
Фото: архив БЕЛТА
– Наши травматологи сейчас оказывают и плановую помощь пациентам, которые долгое время ожидали этих вмешательств после окончания борьбы с коронавирусом: клиника ведь стала возвращаться к своей профильной работе. Но в последние дни к нам поступают люди, пострадавшие во время массовых акций. Это различные травмы, в том числе и минно-взрывные, полученные от действия внешних предметов. Сложно поверить, что в мирное время может происходить такое. У всех наших сотрудников это вызывает бесконечное чувство боли и сопереживания, ведь нам все это не чуждо, мы все – белорусы. Хочется призвать людей поберечь себя, друг друга – мы одна нация.
Сотрудники приходят на работу, даже те, кто не задействован в дежурствах, по призыву души – все хотят помочь, если такая помощь может понадобиться. Всю прошлую ночь мы простояли на крыльце у приемного отделения в ожидании, вглядывались в каждую машину, пытаясь предугадать, какая помощь может понадобиться пациенту. К счастью, все прошло без тяжелых случаев. У всех нас, медиков, сейчас одно чувство – настоящее переживание за каждого человека. Помните, жизнь – самое ценное.
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Главный врач 6-й больницы Игорь Юркевич: помните, жизнь – самое ценное
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